شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. ولاية جورجيا تؤكد فوز بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال براد رافنسبرجر أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأمريكية، الأربعاء، إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في سبيله للفوز بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي بعد ثاني عملية لإعادة فرز وإحصاء الأصوات بالولاية. ويدحض ذلك مزاعم بأن التصويت شهد تزويراً.
وقال رافنسبرجر، وهو جمهوري: «يبدو أن نائب الرئيس بايدن سيفوز في جورجيا وهو رئيسنا المنتخب» وأشار إلى أن عملية إعادة فرز الأصوات للمرة الثانية لم تسفر عن تغييرات كبيرة بعد أن طالبت بها حملة إعادة انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
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