شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة السينمائي» يتحدى «كورونا» بدورة استثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وسط إجراءات احترازية مشددة، وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، افتتحت، الأربعاء، الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية.

ورغم المخاوف الكبيرة من تفشي الفيروس، فإن افتتاح هذه الدورة الاستثنائية حظي بوجود عدد كبير من المسؤولين والضيوف المصريين والعرب والأجانب، تتقدمهم د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، ود. خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعدد كبير من النجوم والنجمات، من بينهم ليلى علوي، تامر حسني، منى زكي، أحمد حلمي، المخرج مروان حامد، نيللي كريم، أحمد السقا، عمرو يوسف، كندة علوش، حسين فهمي، سمير غانم، دلال عبدالعزيز، خالد النبوي، ماجد الكدواني، هند صبري، يسرا، نبيلة عبيد، نسرين طافش، درة، أيتن عامر، وفاء عامر، عبير صبري، هنا شيحة، مي عمر، إياد نصار، باسل خياط، كارمن لبس، غادة عادل، داليا مصطفى، شريف سلامة، منذر رياحنة، محمود عبدالمغني، ريهام عبدالغفور، محمد فراج، نجلاء بدر، إنجي المقدم، وغيرهم كثيرون، بالإضافة إلى النجمة إلهام شاهين صاحبة الفيلم المصري «حظر تجول» المشارك في المسابقة الرسمية.

بدأ الحفل بفيلم تسجيلي قصير عن خسائر صناعة السينما في العالم، بسبب فيروس «كورونا»، ثم أطرب تامر حسني الحضور بأغنية الافتتاح، وفي كلمته أعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق العمل خلال الدورة 42، ثم عرض رسالة مهمة من رؤساء أهم ثلاثة مهرجانات في العالم، رئيس مهرجان كان، ورئيس مهرجان فينسيا، ورئيس مهرجان برلين، موجهة لإدارة مهرجان القاهرة وضيوفه، مؤكداً أنه لم يفقد الأمل يوماً في إقامة هذه الدورة بصورتها المعتادة، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس «كورونا»، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد حفظي، الحضور وجمهور المهرجان بتقديم برنامج متميز، إذ تم اختيار 84 فيلماً من أحدث وأهم إنتاجات 2020، من أكثر من 40 دولة، من بينها 20 فيلماً في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال 2020، بعدها وجه حفظي الدعوة للدكتورة إيناس عبدالدايم للصعود إلى خشبة المسرح لإلقاء كلمة وافتتاح المهرجان، والتي أكدت من خلالها ضرورة أن تنتصر الحياة وتستمر في ظل أصعب الظروف.

بعدها قدمت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، بقية فقرات الحفل، وعرَّفت الحضور برؤساء وأعضاء لجان تحكيم المهرجان، ثم تم تسليم جوائز المهرجان هذا العام، وقدمت جائزة «فاتن حمامة» للتميز للفنانة منى زكي عن مشوارها الفني، كما تم تكريم السيناريست وحيد حامد والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بجائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، وذلك تقديراً لمسيرتهما المهنية.

وفي نهاية الحفل عرض الفيلم البريطاني الفرنسي The Father أو «الأب» في عرضه الأول بالعالم العربي وإفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير أنتوني هوبكنز، وبحضور عدد من صناعه، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر.