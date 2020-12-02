شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذي في «إيني» الإيطالية: الخليج المكان الأمثل لشركات الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مدير العلاقات العامة بمجموعة إيني الإيطالية للطاقة الأربعاء إنه سيكون للشرق الأوسط، ولاسيما الخليج، دور متزايد في إطار إستراتيجية الشركة.

وقال لابو بيستيلي في مقابلة عبر الإنترنت، «من الواضح أن منطقة الخليج مازالت المكان الأمثل.»

وأوضح أن المنطقة تحوي 50 بالمئة من احتياطيات الطاقة التقليدية التي يمكن استغلالها بأقل التكاليف.

وتابع «لكن الأهم أنها المكان الذي يوجد به الكثير من الأفكار الجديدة والتقنيات... تقنيات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة، ولتشييد المدن الذكية.»

كانت إيني تعهدت في وقت سابق هذا العام بتقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري 80 بالمئة، في واحدة من أكثر مبادرات الطاقة النظيفة طموحا بالقطاع.

(رويترز)

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