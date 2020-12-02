شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: احتفالية اليوم الوطني عكست فخرنا بمسيرتنا الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، الأربعاء، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الذي أقيم في جزيرة الجبيل منطقة غابات القرم في العاصمة أبوظبي تحت شعار «غرس الاتحاد» برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وكتب سموه عبر حسابه على "تويتر": "شهدت وإخواني حكام الإمارات الليلة احتفالية اليوم الوطني الـ 49 بأبوظبي .. احتفالية مميزة عكست فخرنا بمسيرتنا الوطنية عبر49 عاماً اتحادياً .. كل الشكر للشيخة مريم بنت محمد بن زايد لإبداعاتها المتفردة كل عام".