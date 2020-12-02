شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأوروبية توافق على صفقة بورصة لندن ورفينيتيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان، الأربعاء إن بورصة لندن بصدد نيل موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على صفقة شرائها شركة رفينيتيف لتحليلات البيانات مقابل 27 مليار دولار.

تصنع الصفقة من بورصة لندن موزعا رئيسيا لبيانات السوق. وفي الشهر الماضي، عرضت الشركة إتاحة خدمات المقاصة والبيانات لمنافسيها دون استثناء لعشر سنوات في إطار حزمة تنازلات تضمنت بيع عمليات البورصة الإيطالية إلى يورونكست.

أحجمت المصادر عن تقديم تفاصيل بخصوص أي تغييرات على التنازلات. رفينيتيف مملوكة بنسبة 45 لشركة تومسون رويترز المجموعة الأم لرويترز.

وامتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق، ومن المقرر أن تبت في الصفقة بحلول 21 يناير/ كانون الثاني. كذلك رفضت التعليق أيضا كل من بورصة لندن ورفينيتيف التعليق لـ «رويترز».

(رويترز)

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