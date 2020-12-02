شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات مثيرة في بطولتي القرهود وانتصار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يشهد مضمار «ميدان» العالمي، مساء اليوم الخميس، سباقه الثالث، حيث ينطلق سباقا القرهود للسرعة والانتصار بفئة ليستد، ويتنافس حوالي 76 خيلاً في الأشواط الستة المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة بجوائز مالية قدرها 632 ألف درهم.

يحمل «وادي» الوزن الأعلى في تحدي القرهود سبرينت (ليستد) لمسافة 6 فورلونج في مشاركته الأولى، بعد أن اختتم الموسم الماضي بلقب ميدان سبرينت (جروب 2)، ومعه رفيقه في الإسطبل «ماي كاتش»، وقد يتمكن «ليدينج سبيريت» من تحقيق لقبه الأول، ويواجه «إمبورتانت ميشن» مهمة صعبة أمام خيول مقتدرة، بينما يسجل «إنجازات» زيارته الأولى للدولة .

ويخوض «باكستان ستار» سباقه الأول على الأرضية الرملية بعض انضمامه لإسطبلات دووج واتسون الذي كشف أن ابن «شمردل» يبدو جاهزاً، وينطلق في سباق ذي انتصار (ليستد) لمسافة 2000 م أمام 8 خيول قوية، مثل رفيقه في الإسطبل «جست ايه بيني»، و«سالتارين دبي»، فيما يعود «فور ذا توب» بعد غياب 10 أشهر.

ويختتم الحفل بسباق شروط لمسافة 1400 م يشارك فيه 12 مهراً ، وتتجه الأنظار نحو «زو ستورم» الذي سجل فوزه الأول بمشاركته الأولى الشهر الماضي، بينما يدفع ساتيش سيمار بالمهر «بالافاد» في ظهوره الأول محلياً، ويخوض «نبراس» مشاركته الأولى بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويعود «رير نينجا» صاحب الوصافة في مشاركته الوحيدة في «ميدان».

وتنطلق الأمسية بسباقين للمبتدئة، الأول لخيول الثلاث سنوات على مسافة الميل، حيث يفتتح «ميدنايت ديل» موسمه، ويواجه «دارك أوف نايت» صاحب الخبرة، بينما يسجل «ميدنايت هنتر» زيارته الأولى لميدان.

ويعد «زبردست» الأخطر في الشوط الثاني لمسافة 2000 م، ويدفع سيمار بالجواد «بليدسميث» القادم من جبل علي، فيما تستفيد «تابي سيو» من عامل الوزن في ظهورها الأول.

ويدفع المدرب سالم بن غدير بثنائي قوي في الشوط الثالث لمسافة الميل، بوجود الخبير «فيلوسوفر» و«آروواي» في مشاركته الأولى بميدان منذ أكثر من عام، بينما يبحث «جيرفيز» عن لقبه الأول في ميدان، ويدفع عميد المدربين علي الرايحي بالجواد «تفاخر» الذي لم يغب عن المراكز الثلاثة الأولى .