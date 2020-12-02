شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يهنئ دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، رئيس المجلس الوطني الاتحادى بالإمارات بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.

وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية لـ " صقر غباش " ، رئيس المجلس الوطنى الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، تقدم فيها باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ المصرى بأصدق التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، مؤكدا أنها فرصة غالية لمشاركة مسئولي وشعب الإمارات أفراحهم والتأكيد على الروابط القوية التي تربط البلدين حكومة وشعبا.

وقال رئيس مجلس الشيوخ المصرى، إنها مناسبة غالية نستذكر بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات ، وباني نهضتها والذي كان داعما مخلصاً لقضايا أمتنا العربية وهو ذات النهج الذي انتهجه أبناؤه من بعده.