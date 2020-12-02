ارتفاع عدد ضحايا عقار محرم بك المنهار في الإسكندرية إلى 4 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
ارتفع عدد ضحايا عقار محرم بك المنهار وسط الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، إلى 4 أشخاص، ولا تزال أعمال البحث عن آخرين مستمرة.
تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار العقار رقم 16 بشارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
وتواجد بموقع الحادث كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبته الدكتورة جاكلين عازر، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة.
وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قبل السكان.
وقال المحافظ إن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين مكونتين من 9 أشخاص أسفل الأنقاض، موضحا أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار.
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