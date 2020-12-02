"سبوتنيك V ".. روسيا تعلن إمكانية إنتاج لقاح كورونا الفتاك في مصر

أعلنت السلطات الروسية، أنه بالإمكان البدء فى إنتاج لقاح "سبوتنيك V " فى مصر والجزائر، وفق ما نقلت قناة العربية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابات بـفيروس كورونا، لاتزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف.

4 ملايين إصابة

وأكدت المنظمة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، تسجيل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى العالم بحوالي 4 ملايين خلال الأسبوع الماضى، وهو أقل بقليل مما كان عليه فى الأسبوع السابق له.

وأضافت أن عدد الوفيات جراء الفيروس، زاد بنحو 70

ألفا، وهو أعلى من المسجل فى الأسبوع السابق.

ورصدت المنظمة تسجيل 3 ملايين و935 ألفا و330 حالة إصابة و69 ألفا و916 وفاة فى الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الماضى فى جميع أنحاء العالم.

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انخفاض فى أوروبا

وشددت على أن معدل الإصابة فى العالم

لا يزال مرتفعا، على الرغم من وجود انخفاض طفيف.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن معدل الوفيات مستمر فى الازدياد، فيما لوحظ انخفاض فى حالات الإصابة بأوروبا، على الرغم من أنها لا تزال ثانى أكبر منطقة، بعد الأمريكيتين فى هذا الجانب، فقد ارتفع عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضى فى أوروبا بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الماضى، وفى جنوب شرق آسيا بنسبة 4٪، وفى الأمريكيتين بنسبة 2٪.

ورصدت المنظمة، تسجيل 3 ملايين و935 ألفا و330 حالة إصابة و69 ألفا و916 وفاة في الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الماضي في جميع أنحاء العالم.