وزير الخارجية الإيطالي يزور الجزائر السبت المقبل لبحث التعاون المشترك

يبدأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو زيارة للجزائر يوم السبت المقبل تستمر يومين بدعوة من نظيره الجزائري صبري بوقدوم.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، فإن هذه الزيارة تعد الثانية للوزير الإيطالي إلى الجزائر خلال العام الجاري، وتأتي إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الجزائر وإيطاليا.

وذكر البيان أن الزيارة ستكون فرصة للطرفين لمراجعة المحاور ذات الأولوية للتعاون الثنائي ودراسة أجندة الأحداث الرئيسية القادمة ، وخاصة عقد الدورة الرابعة للاجتماع رفيع المستوى بين

البلدين خلال عام 2021.

كما سيبحث الوزير الإيطالي في الجزائر عددا من القضايا الإقليمية والدولية، منها الوضع في ليبيا ومالي، كما سيقوم وزيرا خارجية البلدين خلال هذه الزيارة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة "الحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمنية العالمية"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الوزير الإيطالي سيلتقي في نهاية زيارته بعبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري.

وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تضربها الجائحة، 56361 وفاة بمرض كوفيد-19 منذ ظهور الوباء فيها في فبراير الماضي، وهذا أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت 1.62 مليون إصابة بالمرض حتى الآن.

و اعلنت وزارة الصحة في إيطاليا، إنها سجلت 785 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، ارتفاعا من 672 أمس الاثنين، إضافة إلى 19350 إصابة جديدة بالمرض مقارنة مع 16377 أمس، وفقا لقناة الغد.

وبلغ عدد من يتلقون العلاج من المرض في المستشفيات 32811 اليوم

الثلاثاء أي أقل بواقع 376 مريضا مقارنة بيوم أمس. كما انخفض عدد الموجودين في وحدات العناية الفائقة 81 شخصا ليبلغ الآن 3663.