منظمة العمل الدولية: تفشي كورونا أدى إلى تدني الأجور حول العالم

كشف تقرير لـمنظمة العمل الدولية بأن تفشي كورونا أدى إلى تدني الأجور حول العالم في النصف الأول من 2020، ومن المتوقع أن يشكل "ضغطا شديدا للغاية" على مستويات الأجور على المدى القريب.

وكشف تقرير المنظمة حول الأجور في العالم في النصف الأول من العام الجاري، عن "ضغط تنازلي على مستوى أو معدلات نمو

متوسطات الأجور في ثلثي الدول" التي تتوافر بيانات حديثة بشأنها.

ولفت التقرير استنادا إلى بيانات 28 بلدا أوروبيا، إلى أنه في حال حذفت الإعانات لدعم الأجور، فإن مجموع الأجور الإجمالي تراجع بنسبة 6,5% بين الفصلين الأول والثاني من 2020.

وأوضحت المنظمة أنه "في الدول

الأخرى، ارتفع متوسط الأجور بشكل مصطنع إلى حد بعيد، عاكسا التسريحات واسعة النطاق التي طالت العمال من ذوي الأجور المتدنية".

وتابعت: "من المتوقع في مستقبل قريب أن تؤدي عواقب أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد والوظائف إلى ضغط هائل يدفع في اتجاه تدني الأجور"، داعية إلى اعتماد "سياسات مناسبة ومتوازنة على صعيد الأجور، يتم وضعها في إطار حوار اجتماعي معمق وشامل لجميع الأطراف بهدف احتواء مفاعيل الأزمة ودعم الانتعاش الاقتصادي".