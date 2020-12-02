تقدم في السلام الأفغاني

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة على الرغم من إجراء المحادثات. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الشهر الماضي أنها ستسحب قريباً نحو 2000 جندي من أفغانستان لتسريع الجدول الزمني المحدد في اتفاق فبراير بين واشنطن وطالبان والذي ينص على انسحاب كامل بحلوب منتصف 2021.
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