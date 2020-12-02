الجيش العراقي يقتل 5 عناصر من داعش ويعتقل اثنين

سيف اليزيد - تمكنت قوات من الجيش العراقي من قتل خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي واعتقال اثنين آخرين في عملية شمالي تكريت.

وقال النقيب عبد الفتاح خليل من قوات التدخل السريع إن "المهاجمين تمكنوا من تطهير معظم المناطق الوعرة في جبل مكحول والوصول إلى أودية ومنحدرات لم تصل إليها القوات العراقية من قبل".

وأضاف خليل أن "القوات المتقدمة تلقت دعما من مدفعية الجيش العراقي وغطاء جويا من مروحيات طيران الجيش، فضلا عن جهد قوات المشاة الآلي وقوات المغاوير".

وأوضح أن "العملية أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر داعش واعتقال اثنين آخرين بينهم المسؤول العسكري لجبل مكحول إياد بنيان، واستولت على أسلحة وتجهيزات عسكرية ومؤن كانت مخبأة في مغارات وأنفاق في أودية جبل حمرين".

كانت القوات العراقية قد قتلت، أمس الثلاثاء، أربعة من عناصر التنظيم المتشدد في قصف مدفعي في جبل مكحول تمهيداً للهجوم.

وأشار النقيب خليل إلى أن "القتلى هم المجموعة التي نفذت هجوم الأسبوع الماضي على جبل مكحول على الطريق بين قريتي الزوية والمسحك والذي راح ضحيته 10 من أفراد القوات الأمنية العراقية".

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