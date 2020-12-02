الجمع العام التأسيسي للعصبة الجهوية فاس مكنـاس

تنهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم رؤساء الأندية التابعة لجهة فاس مكناس (عمالتي فاس ومكناس – والأقاليم: بولمان، الحاجب، إفران، صفرو، تاونات، تازة ومولاي يعقوب) أن الجمع العام التأسيسي للعصبة الجهوية فاس مكناس لكرة القدم سيعقد يوم الجمعة المقبل بمدينة فــاس.

ودعت جامعة الكرة، من خلال بلاغ لها، رؤساء الأندية المعنية تعبئة استمارة اعتماد العضو المنتدب الرسمي للمشاركة في هذا الجمع العام التأسيسي وإرسالها للكتابة العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بواسطة البريد الالكتروني للجامعة داخل أجل أقصاه 17 دجنبر 2020.

وشدد البلاغ علی أن انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المديري للعصبة سيتم عن طريق الاقتراع باللائحة، وبناءً عليه يتعين على كل مرشح لرئاسة المكتب المديري العمل على تقديم ترشيحه تبعا لمقتضيات المادة 24 من النظام الاساسي للعصب الجهوية لكرة القدم، علی أن تودع طلبات الترشح مصحوبة بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المطلوبة، مقابل وصل إيداع مسلم من لدن مكتب الضبط للجامعة، أو أن يبعث بواسطة البريد المضمون على أساس أن تتوصل به الجامعة داخل أجل أقصاه 17 دجنبر قبل الساعة الرابعة والنصف زوالا.

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