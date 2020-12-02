شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: سأعود إلى لبنان للضغط على الطبقة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

قال الر ئيس الفرنسي ماكرون: سأعود إلى لبنان في ديسمبر الجاري للضغط على الطبقة السياسية وأضاف ماكرون في مؤتمر دعم لبنان الذى تستضيفه باريس ماكرون: على الساسة اللبنانيين تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية وقال: من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان

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