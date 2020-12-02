شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوثة الأممية بالإنابة: 20 ألف مقاتل أجنبي ومرتزق موجودون في ليبيا الآن والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز أن ليبيا تضم حاليا 10 قواعد عسكرية -في جميع أنحاء البلاد وليس في منطقة بعينها- تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، مضيفة أن الأراضي الليبية تضم حاليا 20 ألف من القوات الأجنبية أو المرتزقة، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية.

قالت وليامز في الكلمة الافتتاحية لها في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي: قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منازلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، وهم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة.

وأضافت أن وجود الأجانب في ليبيا ليس لمصلحتكم بل هم في ليبيا لمصلحتهم، مؤكدة أن هناك الآن أزمة خطيرة في ما يتعلق بالوجود الأجنبي في بلدكم، والوقت ليس في صالحكم.