الصحة العالمية تشدد على ارتداء الكمامات بمناطق تفشي العدوى و بريطانيا توافق على استخدام طارئ للقاح «فايزر»

■الصحة الكويتية ترخص استخدام عقارين لعلاج كورونا

■ 4 وفيات و1285 إصابة جديدة فـي الإمارات

■ مصر تتعاقد على شراء 20 مليون جرعة من اللقاحات

■ الجزائر تحدد شروطا معينة لاقتناء اللقاح

■ الإصابات تقترب من المليون فـي إيران

■ فرنسا تبدأ المرحلة الأولى من حملة التلقيح

■ الدنمارك تستهدف الشباب فـي الموجة الثانية

■ روسيا تحاول استيراد أدوية كوفيد 19 مع زيادة الوفيات

■ بدء المرحلتين الثانية والثالثة للتجارب السريرية فـي الهند

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية امس إن المقيمين في مناطق ينتشر فيها مرض “كوفيد19” يتعين أن يضعوا الكمامات في المتاجر وأماكن العمل والمدارس التي تفتقر للتهوية المناسبة. وأضافت، في تشديد لخطوطها الإرشادية، أن المتواجدين في هذه الأماكن المغلقة الذين لا يمكنهم الحفاظ على التباعد لمسافة متر واحد على الأقل، ومنهم الأطفال والتلاميذ فوق سن 12 عاما، يتعين عليهم وضع الكمامات حتى لو كانت هذه الأماكن جيدة التهوية. ومضت تقول إنه يتعين عليهم كذلك وضع الكمامات في الهواء الطلق إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة إن هذه التوصيات من بين أكبر التعديلات على الخطوط الإرشادية المتعلقة بوضع الكمامات وتأتي تحديثا لتوصيات صدرت في يونيو. من جهة ثانية أعلنت شركة “بيونتيك” الألمانية و”فايزر” الأميركية للأدوية أن الهيئة التنظيمية البريطانية للأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته الشركتان. وسيمنح هذا البريطانيين الضوء الأخضر للحصول على اللقاح في وقت أقرب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. وتعتبر هذه أيضا أول موافقة على اللقاح الذي يحمل اسم “BNT162b2” على مستوى العالم. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ 64 مليونا و318 ألفا و903 حالات.

خليجيا،أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص لاستخدام عقارين لعلاج حالات كوفيد19 الخفيفة إلى متوسطة لدى المرضى البالغين والأطفال أكثر من 12 عاماً ممن لديهم عوامل خطورة تجعلهم أكثر عرضة لتدهور حالتهم المرضية. بدورها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 4 حالات وفاة و 1285 إصابة جديدة بالفيروس

الى ذلك، وافق مجلس الوزراء المصري على تفويض وزيرى المالية، والصحة والسكان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين “جافى”، من أجل توفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا. وقد أعلنت مصر تسجيل 392 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 وفاة. وفي الجزائر، أعلن عضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا رياض مهياوي، عن الشروط التي حددتها بلاده لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مضيفا أن المعايير المطروحة للاختيار تخص نسبة نجاعته، وكذا التمحيص حول أعراضه سواء على المدى الطويل أو القصير، فضلا عن مدى تناسبه مع المناخ الجزائري لضمان النقل والتخزين. وفي المغرب سجلت وزارة الصحة 3508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت السلطات 69 وفاة.

دوليا، قالت وزارة الصحة البرازيلية إن السلطات سجلت 50909 حالات إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وفي إيران أعلنت وزارة الصحة تسجيل 362 حالة وفاة و13621 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 990 ألف حالة. من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدء حملة التلقيح الأولى ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تستمر حتى نهاية الشهر القادم. فيما أعلن استمرار إغلاق المطاعم والملاهي الليلية وقاعات الرياضة. بدورها، فرضت الدنمارك مجموعة جديدة من القيود لمكافحة فيروس كورونا، حيث يبرز الشباب كعامل خطر رئيسي يعيق جهود القضاء على العدوى. من جهته، كشف وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا عن أن إيطاليا ستفرض قيودا أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا خلال موسم أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لمنع حدوث موجة ثالثة من الإصابات بالفيروس. وفي روسيا قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو إن بلاده تحاول استيراد أدوية مصنعة بالخارج لمكافحة جائحة كوفيد19 نظرا لنقص الأدوية المصنعة في روسيا، في الوقت الذي سجلت فيه السلطات رقما قياسيا للوفيات في يوم واحد بلغ 569 وفاة. في السياق، وافقت حكومة لاتفيا على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في عموم لاتفيا لمدة شهر إضافي وفرضت لوائح إضافية.

آسيويا، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الأدوية الهندية “ريديز لابراتوريز” عن بدء المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك5”. من جهتها، تعتزم السلطات الفلبينية، شراء لقاحات ضد “كوفيد19 من أربع شركات، وهم “سبوتنيك5” الروسي و”سينوفاك” و”أسترازينيكا” و”فايزر”. وقد أعلنت السلطات الفلبينية أنها تخطط لحملة تطعيم تشمل 60 مليونا من مواطنيها وذلك من أجل تحقيق مناعة القطيع. على صعيد متصل، أصدرت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية اعتذارا عقب أن خرق أحد أفراد طاقم عملها وبعض من مسؤوليها بروتوكول الحجر الصحي، مما أدى لتسجيل فيتنام أول حالات إصابة محلية بفيروس كورونا منذ نحو ثلاثة أشهر. الى ذلك، ذكر تقرير إخباري، أن إندونيسيا قلصت من فترة عطلة نهاية العام الحالي، في ظل استمرار مواجهتها لأسوأ موجة لتفشي لفيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا. وفي هونج كونج، قالت وزير الصحة صوفيا تشان، إن الحكومة تعتزم توفير لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا لجميع مواطني هونج كونج، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج. بدوره، قال وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان في مؤتمر صحفي إنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على تخفيض سعر حقنة ريمديسفير 100 ملجم إلى 5660 روبية (الدولار يساوي 54ر159 روبية).