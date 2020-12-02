نقل 'سلمان بن عبد العزيز' إلى 'موقع سري' في السعودية

كشف البرلماني الأوروبي مارك تاربيلا، الأربعاء، أن الأمير السعودي المحتجز سلمان بن عبد العزيز نُقل من فيلا تخضع لحراسة في العاصمة الرياض إلى "موقع لم يكشف عنه".
وقالت وكالة "فرانس برس" إنها اطلعت على رسالة بعث بها تاربيلا إلى السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي، وتفيد بأن الأمير ووالده نقلا من الفيلا "إلى موقع لم يكشف عنه".
وأشارت الرسالة المؤرخة يوم الثلاثاء إلى أنه "من الواضح أن حرمانهما الحالي من الحرية تعسفي ويصل إلى حد انتهاك الالتزامات المحلية والدولية للسعودية".
وأضافت الرسالة: "أحثكم على مطالبة الحكومة السعودية بالكشف الفوري عن مكان الأمير سلمان ووالده عبد العزيز بن سلمان".
ولفتت وكالة "فرانس برس" إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد نحو 3 سنوات على احتجاز الأمير سلمان بن عبد العزيز، و"تعكس تحدي المملكة للضغوط الدولية لإطلاق سراحه وإمكان إعادة التدقيق في سجل حقوق الإنسان الخاص بها مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن."
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