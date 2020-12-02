الرافدين يباشر بصرف رواتب الرعاية الاجتماعية

باشر مصرف الرافدين، الأربعاء، بتوزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق لشهر كانون الأول.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن مصرف الرافدين باشر بإطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية.

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