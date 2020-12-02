مستشار الكاظمي لـ"الخليج 365": تدابير صارمة لتحصين الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن تدابير صارمة لتحصين الانتخابات المقبلة من التزوير.

إجراءات لوجستية وفنية اعتبر مستشار الكاظمي أن من شأنها الحد بشكل كبير من أي عمليات تزوير أو تلاعب محتمل بأصوات الناخبين في الاقتراع التشريعي المقرر في يونيو/ حزيران المقبل.



وفي تصريح لـ"الخليج 365"، قال الهنداوي، الأربعاء، إن "مفوضية الانتخابات تعمل، ضمن استعداداتها الحالية، على إنجاز جميع المتطلبات الفنية اللازمة لتحقيق عملية ديمقراطية سلسلة وشفافة".

وأوضح أنه "يتم العمل الآن على تحديث سجل الناخبين البايومتري، وجدولة العملية الانتخابية".

وأكد الهنداوي أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، نافيا صحة بعض التصريحات التي تتحدث عن تأجيلها.

ولفت إلى وجود "مجموعة إجراءات ستتخذ لمنع الانتهاكات والتزوير بالانتخابات".

وتشمل التدابير "اعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتشديد الرقابة والمراقبة الدولية والوطنية وحتى المراقبة الخاصة لوكلاء الكيانات السياسية المشاركة بالعملية الانتخابية".

وشدد الهنداوي، في الوقت ذاته، على "ضرورة تفعيل قانون الاحزاب، ووضع إجراءات جديدة لردع أي خروقات أو انتهاكات قد تحدث في الانتخابات".

وبشأن الجهود الدولية المبذولة بهذا الصدد، أوضح مستشار الكاظمي أن الأمم المتحدة تعمل جنباً إلى جنب مع السلطات والجهات العراقية المعنية بالانتخابات، لتوفير الدعم والخبرات للوصول إلى ممارسة ديمقراطية ناجعة وناجحة.

وبالنسبة للمسؤول العراقي، فإن "التعاون الأممي في تصاعد مستمر كلما اقتربنا من يونيو 2021".

وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق استجابة للمطالب الشعبية التي أفرزتها "حركة أكتوبر" الاحتجاجية عام 2019، والتي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي.

وفي تصريحات سابقة، أعلن الكاظمي 6 يونيو/حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، متعهداً بتوفير جميع المتطلبات التي من شأنها تحقيق البيئة الآمنة والشفافة بما يضمن نزاهة الاقتراع.