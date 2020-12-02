باشينيان: بوتين لعب دورا استثنائيا في وقف إراقة الدماء في قره باغ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صرح رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعب دورا "استثنائيا" في وقف النزاع المسلح الأرمني الأذربيجاني في إقليم قره باغ.

وقال باشينيان في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال لقاء قمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "أود أن أشير إلى دور استثنائي لعبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. على مدار الـ 44 يوما من الأعمال القتالية، كنا على اتصال مستمر وناقشنا التدابير المطلوب اتخاذها لوقف إراقة الدماء وحماية الأرواح البشرية".

وأضاف رئيس الحكومة الأرمنية أن التعاون الوثيق بينه وبين الرئيس الروسي مستمر بعد وقف القتال في قره باغ لحل مشكلات أخرى مثل البحث عن المفقودين وتبادل الأسرى والمحتجزين وجثث القتلى.

وفي 10 نوفمبر الماضي، وقع باشينيان، إلى جانب الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، على بيان نص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الجانبين، وتسليم جزء من الأراضي في المنطقة إلى أذربيجان.