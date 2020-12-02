شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: بالإمكان بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك V» في مصر والجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ”الخليج 365”

قال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، الأربعاء، إن إمكان بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في مصر والجزائر.

وأوضح دميترييف خلال دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المحادثات حول موضوع إنتاج «سبوتنيك» تخوضها روسيا في الوقت الحالي مع نيجيريا أيضاً.

ولفت دميترييف إلى أن سعر جرعة واحدة من اللقاح الروسي يشكل أقل من 10 دولارات فقط، ما يجعل «سبوتنيك V» أرخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تم تطويرها في العالم حتى الآن.

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