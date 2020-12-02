شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسعى لاستعادة صدارة الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يعود الهلال والنصر للظهور في الدوري السعودي عندما يلتقيان الخميس مع الفتح وأبها في لقاءين مؤجلين من الجولة السادسة.

وكان الغريمان قد التقيا السبت الماضي في نهائي كأس الملك، وفاز الهلال بهدفين لهدف، لذلك يدخل «الزعيم» مباراته على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بنشوة تتويجه بالكأس وتحقيق ثلاثية 2019-2020، في حين يبدأ النصر رحلة تلميع الصورة المهزوزة منذ انطلاقة الموسم، ويكفي للتعبير عن سوء الوضعية وجود وصيف الموسم الماضي في المركز 15 برصيد 3 نقاط فقط بعدما تلقى 4 هزائم في أول خمس جولات.

ويسعى أرزق العاصمة لاستعادة الصدارة التي فقدها مؤقتاً لمصلحة الشباب المتقدم بنقطة واحدة، بيد أنه سيصطدم بتطور فريق الفتح الذي حقق انتصاراً عريضاً في الجولة الخامسة على الاتفاق 4-0 ويحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط ويقدم مستويات لافتة مع المدرب البلجيكي يانيك فييرا.

وتذهب الترشيحات في صالح الهلال الذي يمتلك عناصر متكاملة في جميع الخطوط بداية من المدافع الكوري جانغ وسلمان الفرج في الوسط وغوميز وكاريلو في الهجوم والدولي السعودي سالم الدوسري أيقونة الفريق، في حين يمتلك الضيوف عناصر جيدة تطبق الانضباط التكتيكي والمنظومة الجماعية على الوجه الأكمل بقيادة ضابط الإيقاع مروان بن دبكة.

ويبدأ النصر على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها رحلة جديدة لاستعادة توهجه بعد خسارتين مؤلمة من غريمه الهلال في جبهتي الدوري والكأس، ومركز متأخر في الترتيب، بالإضافة إلى موجة التغييرات التي شهدها الأصفر في اليومين الماضيين باستقالة المشرف الكروي عبد الرحمن الحلافي وتعيين اللاعب السابق حسين عبد الغني مديراً تنفيذياً لكرة القدم بالنادي أملا في ضخ نفس جديد يطور الأداء والعمل الفني لمنظومة كرة القدم.

في المقابل تعتبر المباراة هامة لفريق أبها الذي لايعد حالياً بأفضل حال من النصر فهو في المركز الرابع عشر بأربع نقاط فقط حصل عليها من فوز وتعادل وخسر في 3 مواجهات، ويتفوق النصر على الصعيد العناصري بوجود أكثر من عنصر يتقدمهم المغربي عبد الرزاق حمدالله والأرجنتيني مارتينيز، بينما يقود كتيبة أبها التونسي المتألق سعد بقير.