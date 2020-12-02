شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر" تنشر الفرح بالذكرى الـ49 ليوم الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

على أنغام النشيد الوطني الإماراتي حلقت حمامات السلام في أجواء إمارات الدولة السبع، منطلقة من مقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي للإعلان عن احتفال الهيئة بالذكرى 49 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدى النشيد سبعة عازفين توزع كل واحد منهم على إحدى إمارات الدولة، للإشارة إلى أن مباهج الاحتفال تعم جميع أرجاء الإمارات، وشكل حضور الحمام التعبير عن أن الإمارات هي بلد الأمن والسلام، وتم تنفيذ المعزوفة بمراعاة الهيئة لجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة جائحة كوفيد 19، وحرصاً على أن ينعم الجميع بالسعادة والأمان وهم يحتفلون بهذه الذكرى الخالدة.

وفي هذه المناسبة صرحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي:«تمر علينا الذكرى الـ49 لقيام اتحاد الدولة ونحن نعيش في عصر الإنجازات الباهرة والسلام الكبير، عصر الفضاء والإنجازات الإنسانية، إنه شعور ممزوج بالفرح والفخر، ويعكس حجم المحبة والولاء والانتماء لهذا البلد، ونعاهد أن نبقى عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على إنجازاتها ومكتسباتها ورفعتها بين الأوطان».

وقد تفاعل الجمهور مع العزف الأوركسترالي فور إطلاقه على منصة (يوتيوب)، إضافة لجميع حسابات الهيئة الأخرى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم مشاركة فيديو معزوفة النشيد الوطني بين المتابعين تعبيراً منهم عن الفرح بهذه الذكرى الخالدة، وثمنت الآراء المشاركة تنفيذ المعزوفة بصورة فنية مرموقة، عكست حب الوطن، والشعور بالوفاء والامتنان لترابه وقادته المؤسسين.

على صعيد متصل، وضمن مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كوفيد 19، ورغبة منها في توسيع مساحة الفرح في جميع ربوع الوطن بالذكرى، أطلقت الهيئة مبادرة (اتحادنا يضيء بيوتنا) استهدفت فيه المواطنين والمقيمين المحتفلين باليوم الوطني الإماراتي الـ 49، حيث دعت الهيئة الأسر للمشاركة في هذه المناسبة من خلال إرسال مقاطع فيديو إلى الحسابات الرسمية للهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.

وخصصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من الجوائز للأسر المشاركة التي تنجح في تطبيق معايير الاحتفال بالذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد، وتضمنت المعايير: تزيين المنازل من الخارج والداخل بالعلم الإماراتي وجميع مظاهر الزينة الأخرى بالإضافة إلى ارتداء اللباس الوطني.