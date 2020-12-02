في أول تطبيق.. تعرف على مواعيد غلق المحلات والمطاعم الخميس والجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول ديسمبر 2020.

​تكون شهور الصيف وفقا للمادة السادسة من القرار، اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، على أن تكون شهور الشتاء بداية من الجمعة التالية لنهاية فصل الصيف حتى الخميس السابق على الجمعة الأخيرة من أبريل.

وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد غلق جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).

كما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.