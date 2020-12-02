أحمد منصور: أزمة كورونا انعكست إيجابيًا على انتشار الدفع الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري وشيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد منصور، الخبير في تكنولوجيا الدفع الالكتروني، إن أزمة فيروس كورونا انعكست إيجابيا للتسريع في تحول المجتمع إلى الدفع الرقمي، لكن البنوك بدأت في خطوات الدفع الإلكتروني قبل أزمة كورونا.

وأضاف خلال كلمته في جلسة البنوك في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية 2020 اليوم الأربعاء أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات وساهم في خلق البنية التكنولوجية لتوسع الجهاز المصرفي في الاستثمار الرقمي.

ووفقا لمنصور فإن البنوك بدأت تعمل في أكثر من اتجاه لتفعيل قنواتها الرقمية بهدف سرعة التعامل مع عملائها إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب لأحد فروع البنوك.

وأضاف منصور أن البنوك أطلقت العديد من الخدمات المصرفية الرقمية المالية، مثل المحفظة الذكية حيث أتاح المركزي للبنوك بفتحها إلكترونيا دون الذهاب للبنك عبر آلية اعرف عميلك مما حقق طفرة في عدد المحافظ خلال أخر 9 شهور وكذلك مبادرة المركزي لإطلاق عدد 1650 ماكينة صراف إلى على مستوى الجمهورية.

وأشار منصور إلى أنهم يحتاجوا خلال الفترة القادمة التركيز على الابتكارات وخاصة مع إطلاق المركزي مبادرات للشباب لدعم الأفكار الابتكارية للشباب للعمل مثل مبادرة رواد النيل وتدشين صندوق ابتكار برأس مال مليار جنيه مبدائيا.

وأضاف أنه يتطلب العمل بمجهود أكبر للعمل على الابتكارات ورفع التوعية بالدفع الإلكتروني عبر المنتجات الرقمية وهو واقع نحياه خلال الفترة القادمة.

وبحسب منصور فإن الدفع الإلكتروني أحد أهم الوسائل لنشر مفهوم الشمول المالي وقدرة البنوك للوصول للجمهور خارج الجهاز المصرفي وتقديم منتجات رقمية تلبي مطالبهم.