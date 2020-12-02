الفلبين تسجل 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما رفع العدد الإجمالي للحالات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 434 ألفا و357 حالة.

وأعلنت الوزارة كذلك عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الفلبين إلى 8 آلاف و436 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية

في نسختها الإلكترونية.ووفقا لبيانات الوزارة، تم تسجيل 232 حالة تعافي جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 399 ألفا و5 أشخاص بنسبة تقارب 92% من إجمالي الحالات المؤكدة، فيما لا تزال هناك 26 ألفا و916 حالة نشطة تخضع للعلاج.ووقع رئيس البلاد رودريجو دوتيرتي أمس الثلاثاء أمرا تنفيذيا يمنح إدارة الغذاء والدواء الفلبينية صلاحية إصدار تصاريح استخدام طارئ للعلاجات واللقاحات الخاصة بكوفيد-19، في خطوة من شأنها تقليل الوقت اللازم لعملية إصدار الموافقة التنظيمية على استخدام تلك اللقاحات والعلاجات، بحسب الصحيفة.وكانت الحكومة الفلبينية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي تمديد إجراءات "الحجر الصحي المجتمعي العام"، المفروض في منطقة العاصمة الوطنية "مترو مانيلا" و6 مناطق أخرى، حتى نهاية العام الجاري، فيما ستخضع باقي مناطق البلاد لإجراءات معدلة مخففة.يذكر أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد إصابات ووفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا خلف إندونيسيا.