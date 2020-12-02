تعرف على سعر لقاح سبوتنك V المنتظر طرحة في الأسواق

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد سيكون متاحا لجميع الدول بسعر موحد.



وقال دميترييف أثناء العرض التقديمي للقاح الروسي "سبوتنيك ــ V" بالأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء : "لقاحنا سيكلف أقل من 10 دولارات للجرعة الوحدة، حيث ركزنا على جعل هذا اللقاح متاحا للعالم، وسيباع في جميع الدول بسعر واحد".



يُذكر أن البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت اليوم عرضًا تقديميًا بمعلومات مفصلة عن اللقاح الروسي "سبوتنيك

ــ V" ضد فيروس كورونا المستجد وشارك في هذه الفعالية وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو والممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

وأعلن المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أنه يمكن بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في مصر والجزائر.

وخلال دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قال دميترييف إن المحادثات حول موضوع إنتاج "سبوتنيك" تخوضها روسيا في الوقت الحالي مع نيجيريا أيضًا.

وأشار المسؤول إلى أن ما يزيد عن 40 دولة تضم أكثر من 50% من سكان المعمورة أبدت اهتمامها بلقاح "سبوتنيك V"، مضيفًا أن صندوق

الاستثمارات المباشرة قد تلقى طلبات لإنتاج أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.

ولفت دميترييف إلى أن سعر جرعة واحدة من اللقاح الروسي يشكل أقل من 10 دولارات فقط، ما يجعل "سبوتنيك V" أرخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تم تطويرها في العالم حتى الآن.

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ببدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا في نهاية الأسبوع المقبل.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، أن الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي كان مضطربًا وتطور بشكل لا يخلو من المشاكل، وهذا ينطبق على بيلاروس وقيرغيزستان وقره باغ، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.