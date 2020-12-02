روسيا: نستطيع بدء إنتاج لقاح سبوتنيك V في مصر والجزائر

أعلنالمدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أنه يمكن بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في مصر والجزائر.

وخلال دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قال دميترييف إن المحادثات حول موضوع إنتاج "سبوتنيك" تخوضها روسيا في الوقت الحالي مع نيجيريا أيضًا.

وأشار المسؤول إلى أن ما يزيد عن 40 دولة تضم أكثر من 50% من سكان المعمورة أبدت اهتمامها بلقاح "سبوتنيك V"، مضيفًا أن صندوق

الاستثمارات المباشرة قد تلقى طلبات لإنتاج أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.

ولفت دميترييف إلى أن سعر جرعة واحدة من اللقاح الروسي يشكل أقل من 10 دولارات فقط، ما يجعل "سبوتنيك V" أرخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تم تطويرها في العالم حتى الآن.

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ببدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا في نهاية الأسبوع المقبل.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، أن الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي كان مضطربًا وتطور بشكل لا يخلو من المشاكل، وهذا ينطبق على بيلاروس وقيرغيزستان وقره باغ، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقال بوتين خلال اجتماع قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الأربعاء: "الوضع في نطاق مسؤولية منظمة

معاهدة الأمن الجماعي تطور بشكل محفوف بالمشاكل وكان مضطربًا بشكل عام. أعني النزاع المسلح الذي اندلع في منطقة قره باغ في سبتمبر، بمشاركة دولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك الأحداث التي أعقبت الانتخابات في بيلاروس والضغط

غير المسبوق من الخارج كما أعني أيضا الوضع السياسي الداخلي في قيرغيزستان".