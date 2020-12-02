الصحة العالمية تحذر من عدم كفاية اللقاحات لمنع انتشار إصابات كورونا

أكد مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان أن اللقاحات لن تكون كافية لمنع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رايان قوله خلال حدث على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن تكون لدينا لقاحات كافية لمنع زيادة الحالات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر"، داعيًا الناس إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس.

وكانت المنظمة توقعت أن تبدأ توريدات اللقاحات في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، لكن الفئات الأكثر ضعفا

قد تتمكن من الوصول إليها قبل هذا الموعد.

وذكرت أن هناك أكثر من 210 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تمر بمراحل مختلفة من التطوير، بينها ما لا يقل عن 48 لقاحا مرشحا يجري اختبارها على البشر، ومنها نحو عشرة لقاحات تمر باختبارات المرحلة الثالثة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لاتزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف.



وأكدت المنظمة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - تسجيل

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل بقليل مما كان عليه في الأسبوع السابق له.. مضيفة أن عدد الوفيات جراء الفيروس زاد بنحو 70 ألفا، وهو أعلى من المسجل في الأسبوع السابق.



ورصدت المنظمة تسجيل 3 ملايين و935 ألفا و330 حالة إصابة و69 ألفا و916 وفاة في الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الماضي في جميع

أنحاء العالم.. مشيرة إلى أنه خلال الأيام السبعة السابقة لتلك الفترة، تم تسجيل 4 ملايين و60 ألفا و891 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي و67.221 حالة وفاة، وشددت على أن معدل الإصابة في العالم لا يزال مرتفعا، على الرغم من وجود انخفاض طفيف.