الصحة تعلن عدد فحوصاتها لتشخيص فيروس كورونا اليوم

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن عدد فحوصاتها لتشخيص فيروس كورونا اليوم. وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "فحوصاتنا المختبرية لتشخيص فيروس كورونا لهذا اليوم تجاوزت 30 ألفا". واعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل 1961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1743 مصاباً بكورونا للشفاء، وتم تسجيل 34 حالة وفاة بكورونا.

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