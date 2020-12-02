اليوم الوطني الإماراتي.. يوم الوفاء للآباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

اختصر هذا الاجتماع التحضيري البسيط عام 1970 والوجوه الباسمة لحكام الإمارات العربية ما انطوت عليه القلوب السمحة الرضية قبيل تأسيس اتحاد الإمارات العربية.

اليوم الوطني الإماراتي



بـ"شعار إعلامي موحد".. السعودية تحتفي باليوم الوطني الإماراتي الـ49

اجتمع الآباء المؤسسون على مشروع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تحالف الإخوة ثم اتحدوا خلف مشروع الشيخ زايد.. إيذانا بقيام الدولة.

اندمجت هذه الأعلام المتعددة في علم واحد رفعه الشيخ زايد رفقة إخوانه المؤسسين في دار الاتحاد بدبي معلنين اتحاد الإمارات والشعب الإماراتي في دولة الوحدة.

اليوم الوطني الإماراتي الـ49.. نصف قرن من الإنجازات



بشر اجتماع الآباء المؤسسين بدولة الرفاه والمؤسسات القوية والمتحدة الرشيدة التي نشهد حضورها اليوم في مختلف الميادين والتي يسير أبناؤها على خطى الآباء.

اليوم الوطني الإماراتي.. أبناء زايد على درب إرث الأولين

حول إيثار الآباء المؤسسين الإمارات المتعددة إلى دولة كما تحول صدقهم وإخلاصهم إلى نهج سياسي يحمله الأبناء ويبشر بمزيد من الخير والرفاه.

رفاه.. يصنع الإنجازات التي يحصنها الإماراتيون بالعلم.. فتمخر آفاق المعرفة، كما يمخر مسبار الأمل أرجاء السماء نحو اكتشاف علمي جديد في المريخ وما بعد المريخ.