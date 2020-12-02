شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لن نسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن إدارته ترفض حصول إيران على قنبلة نووية، قائلاً: «إن آخر شيء تريده الولايات المتحدة أن يعجّ الشرق الأوسط بالأسلحة النووية».

وأضاف أن سياسته تؤيد وضع اتفاقيات إضافية تعزز القيود على برنامجَيْ طهران النووي الصاروخي.

وأشار في حديثه مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى أن العودة لاتفاق إيران النووي لن تكون سهلة. يشار إلى أن بايدن المقرر أن يتسلم منصبه في 20 يناير، يواجه عدداً من التحديات التي باتت واضحة، وأهمها كيفية التعامل مع إيران، خصوصاً بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني محسن فخري زادة قبل أيام في طهران.