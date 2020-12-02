إصابات كورونا في إيران تجاوزت المليون

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وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع، وبذلك تجاوز المليون إصابة، وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 48 ألفا و990 حالة.وأشارت إلى أن 5828 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 688 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.
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