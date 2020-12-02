شكرا لقرائتكم خبر روحاني يعارض قانون وقف التفتيش النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويتضمن القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه المحافظون أمس الأول، منع عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية الإيرانية من الشهر المقبل إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس معارضته لقانون أقره البرلمان يتضمن إنهاء عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية الإيرانية، وقال إنه قد يضر بجهود إعادة إحياء الاتفاق النووي.ويتضمن القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه المحافظون أمس الأول، منع عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية الإيرانية من الشهر المقبل إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسة.

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يعارض قانون وقف التفتيش النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.