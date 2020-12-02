شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطني.. مسيرة متواصلة من العطاء والمساهمة في صنع القرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساهم المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أول جلسة في 12 فبراير 1972، بوصفه إحدى المؤسسات الدستورية التي تزامن تأسيسها من انطلاق اتحاد دولة الإمارات، في مسيرة البناء والتطور والتنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، متسلحاً بدعم القيادة الرشيدة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية.

وتزامن تأسيس المجلس مع انطلاق الاتحاد على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة، وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين مختلف السلطات، لتمثل التجربة السياسية بمضامينها وآلياتها، والرؤية التي توجهها نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وحظي بدعم لا محدود من المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد، رحمه الله، لدوره الوطني في تمثيل شعب الاتحاد، وتجسيد نهج الشورى المتأصل والمتجذر في مجتمع الإمارات.

وحدد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 13 فبراير 1972، مهام المجلس ودوره بقوله «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا».

وساهم المجلس، على مدى نحو خمسة عقود، في جهود الدولة الرامية إلى تمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه، كونه أهم مرتكزات التنمية الشاملة، عبر الارتقاء بمهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما أكده صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أول خطاب له في المجلس، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير 2007.

وقال سموّه «نفتتح الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر، في انطلاقته الجديدة، بعد أن خاضت بلادنا أول تجربة انتخابية في تاريخ المجلس، وهو الآن أكبر تمثيلاً، وأعظم قدرةً، صيانةً للمكتسبات، وتعزيزاً للمسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور لهما، بإذن الله، أخويه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، الذي رفدوا حياة هذا الوطن بجهدهم، وفكرهم، ورعايتهم، وصبرهم، وأسهموا بتفانٍ، وإخلاص في بناء هذه الدولة التي نعتز بالانتماء لها، ونفاخر بها الأمم».

ويواصل المجلس، خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، دوره الوطني داخلياً وخارجياً، كشأنه في الفصول السابقة بما يترجم الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تعدّ منهج عمل وطني شامل، تعين المجلس في مسيرته الوطنية، وتناوله لجميع شؤون الحياة، ليواكب النهضة التي تعيشها الإمارات في المجالات كافة، ويواصل مسيرة الخير مدعوماً بتوجيهات القيادة، وبسواعد أبناء الوطن المخلصين، ويمضي مشاركا في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة، وصيانة المكتسبات التي تحققت على مختلف بقاع الدولة.

وللمجلس الوطني، دور رائد بممارسة اختصاصاته الدستورية، تجسد في 17 فصلاً تشريعاً عقد خلالها 623 جلسة، أقرّ خلالها 614 مشروع قانون، ووافق على 7 تعديلات دستورية، وناقش 328 موضوعاً عاماً، ووجه 935 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنّى بشأنها 355 توصية، ووقع 34 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية، في مسيرة البناء والنهضة الشاملة، بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، وبدوره المساند والمرشد لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين.

ويجسد تزامن افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس، بتاريخ 26 نوفمبر 2020، مع احتقالات دولة الإمارات باليوم الوطني التاسع والأربعين، الدور المنوط به في اطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية التي يحرص عبرها على طرح وجهة نظر الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ويحشد الدعم والتأييد لها خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية، بما يجسد النهج الذي تأسست عليه دولة الإمارات في تبنّي التسامح والتعايش، والعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

ووجه صاحب السموّ رئيس الدولة، كلمة بمناسبة افتتاح الدور الثاني للمجلس، وقال «إخواني وأخواتي أعضاء المجلس، تستأنفون اليوم أعمال مجلسكم في مرحلة حافلة بالتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومنذ شهر فبراير الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة «كورونا» والآثار المترتبة عليها. لقد غيرت الجائحة كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول، وبدلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي، وكان أداء دولتنا في مواجهة الجائحة نموذجياً وفي مستوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها على الإنجاز. وتعزز هذا المستوى بمواصلة نهجنا في العطاء، حيث قدمنا مساعدات طبية وإغاثية لأكثر من مئة دولة».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، في كلمة افتتاح الدور الثاني للمجلس «الإخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أنا واثق بأنكم ستواكبون بإيجابية مسيرة نهضتنا وطموحات شعبنا، وأدعوكم لتعزيز التواصل مع أبناء وبنات وطننا، والاهتمام بأفكارهم واقتراحاتهم ومطالبهم. أرجو لكم التوفيق».

وأضاف سموّه «رسالتنا لجميع الأعضاء أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطنين، وأن أحد أسرار تفوق بلادنا هو روح الفريق الواحد التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحنا الوطنية العليا».

وتمثلت الإنجازات التي حققها المجلس، خلال الفصل التشريعي السابع عشر، على مدى 14 جلسة، مناقشة 16 مشروع قانون، وافق على 15 منها، وتبنّى عدداً من التوصيات، ورفعها إلى الحكومة خلال مناقشة موضوع عام عن «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، ووجه 57 سؤالاً تناولت عدداً من القطاعات، فضلاً عن الدور المهم للجان المجلس التي عقدت 167 اجتماعاً ونظمت ست حلقات نقاشية وزيارات ميدانية.

ووضع المجلس، على أولوية أجندة عمله، جدولة جلساته بالتعاون مع الحكومة، بهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين خلال عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية، للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كل القطاعات الحيوية، والتجهيز للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام 2021.

وشهد دور الانعقاد العادي الأول، عدداً من السوابق البرلمانية التي جاءت في اطار حرص المجلس على مواكبة رؤية القيادة، وتوجهات الحكومة وتطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ودولة الإمارات، وما تتطلبه من إجراءات احترازية لمواجهة وباء «كورونا»؛ فقد عقد المجلس وفي سابقة هي الأولى منذ تأسيسه سبع جلسات «عن بُعد»، وناقش وأقر مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي عقد خلال ثلاثة أيام عمل، لتعد اقصر مدة يستغرقها مشروع قانون في المجلس الذي ورد من الحكومة بصفة الاستعجال.

كما شهدت «قاعة زايد التي يعقد فيها المجلس جلساته» أول إعلان لوزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس «كورنا»، منذ أول مراحل ظهوره، خلال الجلسة الرابعة التي عقدها بتاريخ 11 فبراير 2020، بما يجسد مدى أهمية التواصل والتعاون والشراكة القائمة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في طرح ومناقشة القضايا الملحة، ويؤكد أن ما نشهده تحت قبة المجلس من مداولات وحوارات ومناقشات شفافة وبناءة، توضح أن عملية تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة تشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياته الوطنية.

وفي اطار حرص المجلس على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، حقق عدداً من الإنجازات تمثلت برئاسة الاجتماع الدوري السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد «عن بُعد» بتاريخ 21 يوليو 2020، والفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي.

وشاركت الشعبة البرلمانية، في اجتماعٍ طارئ للاتحاد البرلماني العربي، واتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، وفي فعاليات نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، واستقبلت عدداً من الوفود الزائرة من البرلمانات الصديقة. كما شاركت في الاجتماعات التي عقدها البرلمان العربي عن بُعد، وأسهمت فيها الشعبة بعددٍ من المقترحات والأفكار الإيجابية التي لاقت استحساناً من الوفود العربية.