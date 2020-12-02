شكرا لقرائتكم خبر عن إبل المحليات تستعد لمنافسات شوطي «الجمل تلاد 15» و«إنتاج العزبة مفاريد» في مهرجان الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد ملاك الإبل المحليات لخوض منافسات الأسبوع الخامس من مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والذي سيشهد مزاينة شوط الجمل تلاد 15، ومسابقة الرماية (الشوط المفتوح)، ومزاينة إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 30 يناير 2020 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ومن المتوقع أن يحظى شوط الجمل تلاد 15 محليات بمشاركات كبيرة ومنافسات قوية بين ملاك الإبل في الإمارات والخليج، حيث يعتبر من الأشواط القوية التي تتطلب تحضيرات مسبقة من المُلاك لتقديم أفضل 15 مطية مما لديهم من جميلات الإبل «التلاد»، حيث يشترط على كل مشارك تقديم 15 مطية من الإبل المولودة في عزبته وأن تكون ملكاً له ولأبنائه وليست مودعة لطرف آخر وليس له فيها شريك.

وستبدأ الإبل المشاركة في هذا الشوط بالدخول غداً إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج يوم الجمعة، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم.

وتنطلق الخميس مسابقة الرماية (الشوط المفتوح لجميع الجنسيات) والتي ينظمها مهرجان الظفرة بدورته 14 بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وقد خصص لها 10 جوائز قيمة، حيث تستمر المسابقة بشكل يومي حتى 31 ديسمبر الجاري.

ويبدأ الجمعة دخول المطايا المشاركة في شوط شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار محليات إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج يوم السبت، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، وقد خصص لهذا الشوط 10 جوائز قيمة.