شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ رئيس المجلس الوطنى بالإمارات بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صقر غباش، رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الاستقلال".
وأعرب الدكتور علي عبدالعال، عن خالص التهئنة إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة وقيادته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، والذى وصفه "بالذكرى الغالية" التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.
وقال عبد العال: "نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان "رحمه الله" مؤسس دولتكم وصانع وحدتها، الذى ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربى المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، وهى ذات المسيرة والنهج الذى انتهجه أبناؤه المخلصين".
وتابع الدكتور عبدالعال: "إننا فى مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفاناً بروابط الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة"، عن إيمان بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولاً بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع عن العروبة تنطلق أولاً من بين أيادى مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النواب يهنئ رئيس المجلس الوطنى بالإمارات بيوم الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.