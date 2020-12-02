شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ورئيس نادى القضاة يتفقان على إعداد مدونة سلوك مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رجائى عطية نقيب المحامين ، اليوم الأربعاء، المستشار محمد عبد المحسن ، رئيس نادي القضاة، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس إدارة النادي، ، وبحسب ما ذكر بيان صحفى صادر عن نقابة المحامين ، إن الزيارة جاءت بهدف تهنئة النقيب بانتخابه نقيبا للمحامين، كما أهدى وفد نادى القضاة درعا للنقيب العام، وذلك في حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.

وقالت نقابة المحامين إن النقيب رجائى عطيه، رحب برئيس نادي القضاة والوفد المرافق له، مؤكدا حرصه على حسن العلاقة بين القضاء والمحاماة، كما هنأ رئيس نادي القضاة، نقيب المحامين، ومجلس النقابة، موضحا: "تأخرنا في التهنئة بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، وزياراتنا لنقابة المحامين العريقة للتأكيد على العلاقات الطيبة والوطيدة التي تجمع القضاة بالمحامين، فهما جناحي العدالة".

ووجه رئيس نادي القضاة حديثه لنقيب المحامين قائلا: "أنت عالم وفقيه قانوني كبير، ومن القامات الوطنية التي تحظى باحترام الجميع، ونتمنى أن تشارك النقابة وسيادتك بشكل شخصي في المجلة الفصلية القانونية الجاري صدورها عن النادي". وذكر نقيب المحامين، أنه شارك في وقت سابق بعهد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق، بعدد 60 صفحة من مجلة أعدت عن دور القضاء وما تعرض له في عهد الإرهاب.

ولفتت نقابة المحامين ، إلى أن الجانبين اتفقوا على إعداد برتوكول تعاون بين النقابة والنادي، يتناول سبل التعاون في إعداد مدونة سلوك لكل من القضاة والمحامين، تستمد من التقاليد والقيم المتوارثة من الأجيال الأوائل، إضافة لتبادل الخبرات القانونية، والمطبوعات التي تصدر من الجانبين، بما يحقق الاستفادة لكافة الأطراف.

وأكد الحضور على أهمية أن التوعية الصادقة لشباب المحامين والقضاة ووكلاء النيابة بالعلاقة التاريخية بين جناحي العدالة، مما يساهم في احتواء أي أزمة في مهدها، فالقضاة والمحامين هما جناحا العدالة.

رافق رئيس نادي القضاة كل من المستشارين الحسين قايد وكيل أول النادي، رضا محمود وكيل النادي، محمود الميرغني ، سكرتير عام مساعد، ومحمد بهاء عضو مجلس الإدارة، بينما حضر اللقاء من جانب نقابة المحامين، أعضاء المجلس، محب المكاوي، حسين الجمال، سيد عبد الغني، أبو بكر ضوة، محمود الداخلي، عبد المجيد هارون، صلاح سليمان، نبيل عبد السلام، عبد الحفيظ الروبي، محمد الكسار، وخالد أبو كراع.