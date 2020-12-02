النمسا تخصص 14 مليون يورو لدعم دول النزاعات المسلحة طويلة الأمد

قررت الحكومة النمساوية، منح أكثر من 14 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية لدعم حالات الطوارئ الإنسانية في بلدان في أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط وآسيا.
ما كانت سببها النزاعات المسلحة طويلة الأمد.
وقال وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه بالإضافة إلى مكافحة وباء "كورونا" تواجه العديد من الدول في العالم تحديات إنسانية هائلة غالبًا
وأشار الوزير إلى أن الحكومة خصصت 14.2 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية للتخفيف من هذه الأزمات الإنسانية حول العالم .
وأضاف أن الأموال النمساوية متاحة للمنظمات الدولية الناشطة في مجال المساعدات الإنسانيةوعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للمساعدات الطارئة كما يتم دعم البلدان المضيفة في العديد من المناطق في رعاية اللاجئين.
وأوضح وزير الخارجية أنه يجب ألا تعوق مكافحة وباء كورونا في النمسا استمرار برامج الإغاثة للدول الأكثر فقرا .. مشيرا إلى أن أبرز الدول المستفيدة من المساعدات سوريا ولبنان واليمن وباكستان وإيران وجنوب السودان وموزمبيق.
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