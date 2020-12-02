تفاصيل قرارالكنيست الإسرائيلي بحل الحكومة والاستعداد لانتخابات مبكرة

صوت الكنيست الإسرائيلي ،اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يدعم حل الحكومة الإسرائيلية، ويمهد الطريق للجولة الرابعة من الانتخابات الإسرائيلية خلال أقل من عامين، وتمت المصادقة على مشروع القانون بدعم 61 عضوًا من كنيست الإسرائيلي بينما عارض 54 عضوًا.

تفاصيل التصويت في الكنيست الإسرائيلي

وانعقدت الجلسة الكاملة للكنيست الإسرائيلي في الساعة 11 صباحًا، وتم التصويت على حل الكنيست بعد ساعات لأنه البند الأخير على جدول الأعمال.

وقبل التصويت، حث زعيم المعارضة يائير لبيد المشرعين على دعم مشروع القانون، وانتقد أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء واتهم القادة السياسيين بتدمير النسيج الاجتماعي في إسرائيل.

موقف وزير الدفاع الإسرائيلي

ومن المرجح أن يؤدي دعم جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي لمشروع قانون المعارضة إلى نهاية شراكته المشؤومة وتقاسم السلطة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد حوالي

ستة أشهر من الموافقة على الانضمام إلى حكومة وحدة من أجل التعامل مع أزمة فيروس كورونا ، وفقًا لموقع تايمز أوف إسرائيل.

ويجب أن يمر الإجراء بتصويت اللجنة وثلاث قراءات أخرى في الكنيست قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة، على الأرجح في الربيع أو الصيف.

ردود أفعال السياسيون في إسرائيل

وغرد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، بعد تمرير مشروع القانون"حل الكنيست ليس انتصارًا، إنه الخطوة الأولى نحو حكومة مختلفة، تتعامل مع فيروس كورونا والاقتصاد ولن تجعل الإسرائيليين يكرهون بعضهم البعض".

بينما اتهم رئيس التحالف الليكود ميكي زوهار حزب أزرق أبيض والمعارضة بـ"جر" الإسرائيليين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع والإضرار بولاية نتنياهو، مغردًا على

تويتر: "الشيء الوحيد المشترك بين الفصائل التي تشكل المعارضة وأزرق أبيض هو طموحهم للإضرار بولاية نتنياهو، هذه لحظة حزينة للشعب الإسرائيلي".

جانتس يدعو لحل الحكومة الإسرائيلية

يشار إلى أن جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي كان قد أعلن مساء الثلاثاء أنه سيدعم الإجراء، متهما نتنياهو بارتكاب هجوم إرهابي اقتصادي برفضه السماح لميزانية عامي 2020 و2021 بالمضي قدما.

وإذا لم تتم الموافقة على مشروع القانون في نهاية المطاف، أمام الحكومة حتى 23 ديسمبر لتمرير ميزانية عام 2020 وإلا ستنهار الحكومة وسيتم تحديد موعد الانتخابات تلقائيًا في 23 مارس 2021.

استطلاع رأي بشأن الانتخابات الجديدة

وتوقع استطلاع للرأي أن تشهد الانتخابات الجديدة أغلبية مريحة لليمين، بما في ذلك حزب “يمينا” المعارض، الذي ظهر كمنافس محتمل لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن أشار الاستطلاع إلى أنه من غير المرجح تشكيل حكومة لا يرأسها نتنياهو.

وانعقدت الجلسة الكاملة للكنيست في الساعة 11 صباحًا، وتم التصويت على حل الكنيست بعد ساعات لأنه البند الأخير على جدول الأعمال.