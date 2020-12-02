السودان يسجل 209 إصابات جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة السودانية، 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، فيما تم شفاء 124 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 193 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 6 ولايات.. مشيرة إلى أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 18 ألفا و 254 حالة، بينها 1265 وفاة، و10 آلاف و493 متعافيا.

وشددت على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وأكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن موازنة عام 2021 تستهدف التركيز على قطاعي الصحة والتعليم مع الاستمرار في برنامج دعم الأسر وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الموازنة تستهدف أيضا إحاطة وزارة المالية بجميع إيرادات الدولة، وفرض ولاية وزارة المالية على المال

العام، ومراجعة كافة القوانين التي تحول دون ذلك وغيرها من الموجهات العامة

المستهدفة.وأشارت إلى أن الموازنة هذا العام تُعد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتواجه تحديات كبيرة منها تحقيق متطلبات السلام وتطبيقها على أرض الواقع كمشروعات تحقيق الاستقرار للنازحين وعودتهم إلى مناطقهم، إضافة إلى تحدي جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد السوداني، الذي يعاني من تشوهات كبيرة، بجانب ظروف إقليمية جراء اندلاع الحرب ونزوح بعض اللاجئين للسودان.وشددت وزارة المالية على الوحدات والهيئات الحكومية ضرورة الإسراع في تسليم مقترحاتها حتى يتسنى الالتزام بالجدول الزمني، المقرر أن تقدم فيه الوزارة المسودة الأولى من الموزانة لمجلس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري.