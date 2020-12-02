وزير الخارجية العماني يبحث مع نظيره الهندى التعاون بمجال الرعاية الصحية

عقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اجتماعا، عبر الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار.
الخاص بهذا الوباء.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين أكدا، خلال الاجتماع، حرص البلدين على علاقات التعاون القائمة ومواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بما فيها التعاون في مجال الرعاية الصحية والقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتعاون الدولي لإيجاد اللقاح
وقررت سلطنة عمان السماح بإصدار التأشيرات السياحية لدخول السلطنة، شريطة أن يكون قدوم السيّاح في إطار أفواج سياحيّة منظمّة من قبل الفنادق والشركات السياحية، كما قررت إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين أن
وثمنت اللجنة - خلال الاجتماع - التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية
الذي أدى إلى الانخفاض الملموس في أعداد المصابين والمتوفّين في السلطنة.
ودعت اللجنة العليا أفراد المجتمع إلى الاستمرار في الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، خصوصًا ارتداء الكِمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المعقّمات وتجنّب التجمّعات، وغيرها من الإجراءات التي تجنّب الفرد والمجتمع الإصابة بالفيروس.
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