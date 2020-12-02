إعادة فرز الأصوات في جورجيا تؤكد فوز بايدن بالرئاسة الأميركية

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أعلن براد رافنسبرجر، أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأميركية، اليوم الأربعاء، أن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية في الولاية.

ويعني ذلك أن بايدن في طريقه إلى الفوز بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي بعد ثاني عملية لإعادة فرز وإحصاء الأصوات.

وقال رافنسبرجر، وهو جمهوري، «يبدو أن نائب الرئيس بايدن سيفوز في جورجيا، وهو رئيسنا المنتخب».

وأشار أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا إلى أن عملية إعادة فرز الأصوات للمرة الثانية لم تسفر عن تغييرات كبيرة بعد أن طالبت بها حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلن فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي. لكن حملة الرئيس ترامب رفعت طعوناً ضد نتائج التصويت في العديد من الولايات، مؤكدة أن تزويراً حصل في الأصوات المرسلة عبر البريد.