حمزة مون بيبي.. المحكمة تؤجل النظر في القضية بسبب مرض أحد أعضاء الهيأة القضائية

قررت محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية “حمزة مون بيبي”، الذي عرف بالتشهير بالفنانين، والمشاهير، وابتزازهم، وذلك إلى غاية 16 دجنبر الجاري.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن قاضي غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف قرر، في سادس الجلسات الاستئنافية، إرجاء النظر في الملف المذكور، نظرا إلى غياب أحد أعضاء الهيأة، التي شرعت في مناقشة القضية، بسبب مرض ألم به.

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد قضت، نهاية يوليوز الماضي، بإدانة دنيا باطمة، المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما قضت في حق شقيقتها، ومتهمة أخرى، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة حبسا نافذا.