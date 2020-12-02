جامعة الكرة “تتكفل” بنقل جثمان أبرهون من تركيا

علم “اليوم 24” من مصدر جيد الاطلاع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستتكلف بمصاريف نقل جثمان الراحل محمد أبرهون، الذي توفي اليوم بتركيا.

وتوفي اليوم الأربعاء المدافع المغربي محمد أبرهون، لاعب ريزا سبور التركي، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

ولعب أبرهون لفريق المغرب التطواني، الذي وقع معه علی أولی بدايات تألقه الكروي قبل الانتقال إلى فريقي موريرينسي البرتغالي وريزي سبور التركي.

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