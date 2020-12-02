أنس الباز: أنا الممثل المغربي الوحيد المرشحة ثلاثة من أفلامه للأوسكار

أصبح الفنان، أنس الباز، أول ممثل مغربي، يشارك في 3 أفلام، نافست في جوائز الأوسكار، أرفع الجوائز في عالم السينما على مستوى العالم.

وبترشيح المركز السينمائي المغربي لفيلم “سيد المجهول”، ليمثل المغرب في منافسات الأوسكار للسنة الحالية، أصبح في رصيد الباز 3 أفلام سينمائية مثلت المغرب في الأوسكار، هي: “بورن آوت”، و”كازانيكرا”، و”سيد المجهول”.

وعبر الباز عن افتاخره بالإنجاز، الذي حققه، وقال عن الأمر، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”: “بكل تواضع، الممثل المغربي الوحيد لي عنده للمرة الثالثة، فيلم غيشارك في مسابقة الأوسكار، دعيو معانا بشي ربحة هذ العام الله يحفظكم!”.

وكان المركز السينمائي المغربي قد اختار، عام 2009، فيلم “كازا نيكرا “للمخرج نور الدين الخماري ليمثل المغرب في جوائز الأوسكار ضمن منافسات فئة أفضل فيلم أجنبى، فيما تم تريشح فيلم “بورن آوت” للمخرج نفسه، عام 2018، كذلك، أما في الام الحالي، فتم ترشيح فيلم المخرج علاء الدين الجم “سيد المجهول”.