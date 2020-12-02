مواجهة مصيرية.. مانشستر يونايتد يستضيف باريس سان جيرمان في قمة نارية في دوري أبطال أوربا

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة مصيرية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوربا.
ويأمل الشياطين الحمر إلى تحقيق الفوز، وإقتناص الـ3 نقاط، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، في حين يدخل باريس سان جيرمان اللقاء الليلة، بخيار وحيد وهو العودة بالإنتصار من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل للدور القادم.
ويتصدر يونايتد ترتيب المجموعة بتسع نقاط، وبفارق ثلاث عن كل من سان جيرمان، ولايبزيغ الألماني، الذي يحل بدوره ضيفا على باشاك شهير التركي الأخير (3 نقاط).
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