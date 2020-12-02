بعد قادة الأحزاب.. برلمانيون يزورون معبر الكركرات والقنصليات المتواجدة بالعيون والداخلة

بعد الزيارة التي قادت زعماء الأحزاب السياسية لمعبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، يتجه اليوم الأربعاء، عدد من البرلمانيين إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة في خطوة سياسية تدعم القرارات التي اتخذها المغرب بالمعبر في الأيام الماضية.

وأفاد مصدر برلماني بأن الزيارة قررها مكتب لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، ويتضمن برنامجها زيارة القنصليات العامة التي افتتحتها 17 دولة صديقة حتى الآن، بكل من مدينتي العيون والداخلة.

وأكد ذات المصدر في حديث ل”اليوم 24″ أن النواب البرلمانيين سيقومون بزيارة معبر الكركرات تثمينا للإجراءات التي اتخذتها المملكة لإعادة الأمور إلى طبيعتها فيه، بعد أسابيع من العرقلة وشل حركة السير من طرف عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية.