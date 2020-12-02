شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 2020 ثاني أشد الأعوام حرارة 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن العام الحالي في طريقه لأن يصبح ثاني أشد الأعوام حرارة على الإطلاق خلف 2016.

ووضعت خمس من مجموعات البيانات 2020، الذي سادته موجات حر وجفاف وحرائق غابات وأعاصير قوية، كثاني أكثر الأعوام دفئا منذ بدء التسجيل عام 1850.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف في تقرير حالة المناخ العالمي في 2020 "من المرجح للغاية أن يكون 2020 أحد أشد ثلاثة أعوام مسجلة حرارة على مستوى العالم".

وقالت منظمة الأرصاد الجوية إن زيادة حرارة البحار إلى مستويات قياسية كانت أقل وضوحا، مع تعرض أكثر من 80 في المئة من المحيطات العالمية لموجة حارة بحرية.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس "لقد كان عام 2020 للأسف عاما استثنائيا آخر لمناخنا"، مطالبا ببذل المزيد من الجهود للحد من الانبعاثات التي تغذي تغير المناخ.